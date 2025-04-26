«Просто какой-то триллер». Андреева — о матче первого круга в паре со Шнайдер в Мадриде

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) высказалась об игре в парном разряде с Дианой Шнайдер.

— Вчерашняя парная комбинация не помешала вам в подготовке к этому матчу? Потому что вы долго играли и довольно поздно закончили.

— Да, парный матч вчера был просто какой-то триллер, если честно. Было много всего — и взлёты, и падения, там вообще всё-всё-всё в этом матче было. Но да, когда вышло расписание, конечно, мы с Дианой не очень этому обрадовались. Я не знаю, как они делали это расписание. Они знали, что мы будем играть пару достаточно поздно и поставили нас сегодня первым запуском. У нас, я считаю, не было достаточно времени отдохнуть, но мы сходили, поговорили, нам вроде объяснили ситуацию, почему так. В целом легче не стало, но мы хотя бы сходили поговорить. В целом нужно было просто принять эту ситуацию и пытаться сделать всё лучшее и возможное, чтобы подготовиться к первому матчу сегодня.

— Вы помните такую ситуацию, чтобы вы только с девятого матчбола смогли додавить соперниц, как накануне в парном матче?

— Не знаю. Уж очень интересный получился парный матч, но в целом, мне кажется, мы с Дианой как-то находили кондиции, как нам играть, потому что почему-то очень сильно вылетал мяч на этом корте. Да и та пара была немного странная, даже несмотря на то что я, мне кажется, сзади ни одного удара в корт не попала. У меня только шло у сетки, поэтому я пыталась что-то делать впереди. И даже вместе с тем, что я играла на таком низком уровне, мы всё равно смогли побороться. Я считаю, что это очень хорошо, что даже тогда, когда мы играем не в свой лучший теннис, мы всё равно выигрываем такие тяжёлые матчи. И да, этот матчбол, мне кажется, этот удар слёта, я уже доставала всем, чем только можно, тянулась до пола, и ногами, и руками, и всем, чтобы вытащить этот мяч. Так что в целом мы вдвоём всё равно перебороли соперниц и смогли выиграть матч, — сказала Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

В первом круге Андреева и Шнайдер обыграли дуэт Людмилы Самсоновой и Николь Меликар-Мартинес со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 1:0 (12:10).