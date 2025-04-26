Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, где сыграет против Шнайдер

Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв 31-ю ракетку мира чешку Линду Носкову со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За время матча польская теннисистка сделала четыре подачи навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Носкова сделала четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки. Также она смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В четвёртом круге турнира Швёнтек сыграет против 13-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер, которая в своём матче третьего круга уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову — 6:0, 6:0.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой турнира в Мадриде.