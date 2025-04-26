Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, где сыграет против Шнайдер
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Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв 31-ю ракетку мира чешку Линду Носкову со счётом 6:4, 6:2.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 21:10 МСК
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Матч продолжался 1 час 18 минут. За время матча польская теннисистка сделала четыре подачи навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Носкова сделала четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки. Также она смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх.
В четвёртом круге турнира Швёнтек сыграет против 13-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер, которая в своём матче третьего круга уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову — 6:0, 6:0.
Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой турнира в Мадриде.
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