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Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, где сыграет против Шнайдер

Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде, где сыграет против Шнайдер
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Вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв 31-ю ракетку мира чешку Линду Носкову со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 21:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 18 минут. За время матча польская теннисистка сделала четыре подачи навылет и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх. Носкова сделала четыре эйса и допустила четыре двойные ошибки. Также она смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх.

В четвёртом круге турнира Швёнтек сыграет против 13-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер, которая в своём матче третьего круга уверенно обыграла латвийку Анастасию Севастову — 6:0, 6:0.

Напомним, Швёнтек является действующей чемпионкой турнира в Мадриде.

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