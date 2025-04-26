Калинская — о миксте на US Open: хотела с Рублёвым. Видимо, придётся искать иностранца

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что на Открытом чемпионате США хотела сыграть в миксте с Андреем Рублёвым, но теперь ей придётся искать кого-то из иностранцев.

— В этом году микст на US Open будет проводиться раньше — во время квалификации. Вам не предлагали сыграть в нём, раз у вас так здорово в паре получается играть?

— На самом деле я забыла абсолютно про этот турнир. Сегодня вспомнила и спросила Андрея Рублёва. Я хотела с ним сыграть, но он уже договорился и не ожидал, что я, возможно, буду спрашивать. Но я только сегодня об этом вспомнила, и предложений пока не было, не знаю, буду ли играть, посмотрим.

— Какой другой партнёр может это быть — россиянин или иностранец?

— Ну нет, думаю, если из русских, то я бы с Андреем хотела играть. Видимо, придётся искать иностранца, — сказала Калинская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Ранее Андрей Рублёв сообщил, что планирует сыграть в миксте на US Open — 2025 с Каролиной Муховой из Чехии.