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Давидович-Фокина: для меня неважно, 20 испанцев на турнире или я один

Давидович-Фокина: для меня неважно, 20 испанцев на турнире или я один
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15-я ракетка мира испанец Алехандро Давидович-Фокина высказался о том, насколько сильно он ощущает давление со стороны испанских болельщиков на турнире серии «Мастерс» в Мадриде после того, как он остался единственным испанцем в сетке мужского одиночного турнира.

«Я не ощущаю дополнительного давления на этом турнире из-за того, что я испанец. Это просто ещё один турнир, даже если он проходит в Испании. Мы же не Кубок Дэвиса играем. Мне очень приятно выступать здесь, и для меня неважно, 20 испанцев на турнире или я один», — приводит Давидович-Фокины Eurosport Spain.

В третьем круге турнира в Мадриде Давидович-Фокина сыграет против второй ракетки мира немца Александра Зверева.

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