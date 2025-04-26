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«Хаддад-Майя посоветовала книгу». Швёнтек рассказала, чем займётся в свой выходной

«Хаддад-Майя посоветовала книгу». Швёнтек рассказала, чем займётся в свой выходной
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, чем собирается заняться в свой выходной. В третьем круге соревнований Швёнтек обыграла Линду Носкову из Чехии со счётом 6:4, 6:2.

Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 21:10 МСК
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Если погода будет хорошей, собираюсь провести время на улице и расслабиться. У меня есть новая книга, которую мне посоветовала Беатрис Хаддад Майя. Это всегда хорошая рекомендация», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Далее она встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая на этой же стадии оказалась сильнее Анастасии Севастовой (6:0, 6:0).

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