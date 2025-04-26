«Хаддад-Майя посоветовала книгу». Швёнтек рассказала, чем займётся в свой выходной

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек после выхода в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, чем собирается заняться в свой выходной. В третьем круге соревнований Швёнтек обыграла Линду Носкову из Чехии со счётом 6:4, 6:2.

«Если погода будет хорошей, собираюсь провести время на улице и расслабиться. У меня есть новая книга, которую мне посоветовала Беатрис Хаддад Майя. Это всегда хорошая рекомендация», — сказала Швёнтек в интервью на корте.

Далее она встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая на этой же стадии оказалась сильнее Анастасии Севастовой (6:0, 6:0).