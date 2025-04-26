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«Это была огромная удача». Вавринка — об игре с Федерером в составе сборной Швейцарии

«Это была огромная удача». Вавринка — об игре с Федерером в составе сборной Швейцарии
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Двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, как воспринимал участие в составе сборной Швейцарии вместе с Роджером Федерером.

«Для меня это была огромная удача — по крайней мере, я это воспринимаю так — быть в одной сборной с Роджером, быть рядом с величайшим игроком всех времён, но это не означает, что было легко.

Мне повезло, что мы с Роджером разделили много моментов: Олимпийские игры, Кубок Дэвиса… Мне повезло, что когда я пришёл в тур, он уже был на вершине — я много с ним тренировался, мы столько говорили о теннисе и о жизни. Я всегда старался видеть в ситуации позитивную сторону. Потому всегда буду говорить, что это был большой подарок судьбы», — приводит слова Вавринки Eurosport Spain.

Напомним, Вавринка вместе с Федерером стали олимпийскими чемпионами в парном мужском разряде на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году, а также обладателями Кубка Дэвиса — 2014.

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