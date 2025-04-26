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Рыбакина — об игре второго круга в Мадриде: не мой лучший матч. Было нервно

Рыбакина — об игре второго круга в Мадриде: не мой лучший матч. Было нервно
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11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о первом матче на грунте в этом сезоне на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге она обыграла Бьянку Андрееску из Канады со счётом 6:3, 6:2.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2025, пятница. 22:40 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

— Вчера смотрел твой матч, и мне показалось, что ты так выглядела уверенно на грунте. Хотя Австралия у тебя была, не так много было времени подготовиться к грунту. Как ты так успела вообще уже чувствовать себя настолько уверенно на корте?
— Ну, я рада, что так казалось. В целом, конечно, это не совсем мой лучший матч, конечно же, первый матч, и достаточно было непросто, нервно. Но, в целом, согласна, что, может быть, для первого это было неплохо, но есть всё равно моменты, над которыми, конечно, надо работать, — сказала Рыбакина в интервью «Больше!».

Далее Елена Рыбакина встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

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