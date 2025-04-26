Рыбакина — о новом тренере по физподготовке: есть новые вещи, которые мне уже нравятся

11-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елены Рыбакина высказалась о начале сотрудничества с тренером по физподготовке итальянцем Альдо Киари, который специализируется на биомеханике.

— У тебя, я слышал, новый тренер по ОФП. Насколько давно он уже с тобой? Может, он уже внёс какие-то новые изменения в процесс?

— Да, вот мы начали работать как раз таки после Майами, и в целом мне пока всё очень нравится, и он уже привнёс какие-то нововведения. Вообще есть какие-то новые вещи, которые мне уже по душе, и также он очень хорошо понимает физио, он и остеопат тоже, то есть в целом мне нравится, что в команде такое хорошее общение у нас.

Он очень здорово разбирается в теле человека. Он и медицинское заканчивал, чтобы быть остеопатом. То есть вот я говорю с физио, они прям на одном языке, иногда не понимаю, о чём они там общаются. Хорошая у нас коммуникация идёт, то, что мы уже успели сделать, — конечно, это не так много, это у нас турниры, но в целом нравится, — рассказала Рыбакина в интервью «Больше!».