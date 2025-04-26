Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Опелку

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл 103-ю ракетку мира американца Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Хачанов пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал четыре брейк-пойнта. На счету Опелки 17 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Далее Карен Хачанов встретится с победителем матча Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.