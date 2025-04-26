Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Опелку
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25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл 103-ю ракетку мира американца Райлли Опелку со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 21:55 МСК
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Райлли Опелка
Р. Опелка
Встреча продолжалась 1 час 46 минут. В её рамках Хачанов пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и заработал четыре брейк-пойнта. На счету Опелки 17 эйсов, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Далее Карен Хачанов встретится с победителем матча Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США).
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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