«Корт был непригоден для игры». Циципас — о матче со Штруффом в Мадриде

18-я ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от состояния грунта во время матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде с немцем Ян-Леннардом Штруффом (3:6, 6:4, 6:3).

«Сегодня корт был непригоден для игры, он напоминал лёд, когда я пытался скользить. Никогда раньше не испытывал такого на грунтовом покрытии. Здесь используется совсем другой грунт, нежели обычно. У меня большой опыт игры на этой поверхности, и было очень неприятно играть в таких условиях», — приводит слова Циципаса Punto De Break.

В третьем круге соревнований Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти, который обошёл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри — 7:6, 6:2.