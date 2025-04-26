«Корт был непригоден для игры». Циципас — о матче со Штруффом в Мадриде
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18-я ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился впечатлениями от состояния грунта во время матча второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде с немцем Ян-Леннардом Штруффом (3:6, 6:4, 6:3).
Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:05 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
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|4
|3
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
«Сегодня корт был непригоден для игры, он напоминал лёд, когда я пытался скользить. Никогда раньше не испытывал такого на грунтовом покрытии. Здесь используется совсем другой грунт, нежели обычно. У меня большой опыт игры на этой поверхности, и было очень неприятно играть в таких условиях», — приводит слова Циципаса Punto De Break.
В третьем круге соревнований Циципас сыграет против итальянца Лоренцо Музетти, который обошёл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри — 7:6, 6:2.
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