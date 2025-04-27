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Арнальди: пересмотрел все матчи Джоковича, и сегодня это помогло

Арнальди: пересмотрел все матчи Джоковича, и сегодня это помогло
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44-я ракетка мира Маттео Арнальди рассказал, что помогло ему одержать победу над 24-кратным чемпионом турниров серии «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (6:3, 6:4) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Видел множество его матчей, очень хорошо знаю его стиль игры — это пошло мне на руку, поскольку не думаю, что он видел, как играю я, ну, может, пару раз. Я пересмотрел все его матчи, и сегодня это помогло. В какие-то моменты я знал, что он собирается сделать. Конечно, сейчас он не в своей лучшей форме, но всё равно остаётся выдающимся теннисистом. Когда смотришь его по телевизору — это одно, а когда играешь против — совершенно другое. Я действительно хорошо его изучил, поэтому понимал некоторые его действия во время матча», — сказал Арнальди на пресс-конференции после матча.

В третьем круге турнира в Мадриде Арнальди сыграет против представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, который был сильнее аргентинца Себастьяна Баэса — 1:6, 6:1, 6:2.

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