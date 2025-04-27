Арнальди: пересмотрел все матчи Джоковича, и сегодня это помогло

44-я ракетка мира Маттео Арнальди рассказал, что помогло ему одержать победу над 24-кратным чемпионом турниров серии «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем (6:3, 6:4) во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
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«Видел множество его матчей, очень хорошо знаю его стиль игры — это пошло мне на руку, поскольку не думаю, что он видел, как играю я, ну, может, пару раз. Я пересмотрел все его матчи, и сегодня это помогло. В какие-то моменты я знал, что он собирается сделать. Конечно, сейчас он не в своей лучшей форме, но всё равно остаётся выдающимся теннисистом. Когда смотришь его по телевизору — это одно, а когда играешь против — совершенно другое. Я действительно хорошо его изучил, поэтому понимал некоторые его действия во время матча», — сказал Арнальди на пресс-конференции после матча.
В третьем круге турнира в Мадриде Арнальди сыграет против представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура, который был сильнее аргентинца Себастьяна Баэса — 1:6, 6:1, 6:2.
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