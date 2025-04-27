Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, считает ли себя фаворитом «Мастерса» в Мадриде (Испания) во время отсутствия испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Сннера.

— Считаете ли вы себя главным фаворитом на победу без учёта Алькараса и Синнера?

— Стараюсь сосредоточиться на том, чтобы играть в хороший теннис, это моя главная цель. Чувствую, что играл в хороший теннис в Монте-Карло, выступал хорошо здесь в первом круге, и это была моя главная цель. Когда вы так думаете, то результаты приходят сами собой. Просто хочу продолжать играть хорошо, наслаждаться временем, которое провожу на корте, а остальное приложится, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Мадриде из-за травмы, которую получил в финале турнира ATP-500 в Барселоне. Янник Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Александр Зверев в третьем круге соревнований встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.