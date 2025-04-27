Александр Зверев рассказал, чем отличается «Мастерс» в Мадриде от Рима и «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, чем «Мастерс» в Мадриде (Испания) отличается от «Мастерса» в Риме и от «Ролан Гаррос».

— Чем Мадрид отличается от других грунтовых турниров, таких как Рим или «Ролан Гаррос»?

— Высота. Мы на высоте 700 м. Мячи намного быстрее, намного выше отскакивают. Думаю, что высота играет большую, большую роль. А также центральный корт и, знаете, все три больших корта, ощущение, что выступаешь почти в закрытом турнире. Но самое главное — это высота, — сказал Зверев на пресс-конференции.

На «Мастерсе» в Мадриде Зверев вышел в третий круг, где встретится с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.