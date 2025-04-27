Томми Пол вышел в третий круг турнира в Мадриде, где встретится с Хачановым

12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в третий круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл 18-летнего Жоао Фонсеку из Бразилии со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. В её рамках Пол девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Фонсеки два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

Далее Томми Пол встретится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.