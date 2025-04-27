Векич пробилась в четвёртый круг турнира в Мадриде, где встретится с Киз
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21-я ракетка мира хорватка Донна Векич вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв американку Эмму Наварро — 4:6, 6:3, 6:2.
Мадрид (ж). 3-й круг
26 апреля 2025, суббота. 22:40 МСК
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|3
|2
Эмма Наварро
Э. Наварро
Длительность матча составила 2 часа 5 минут. За это время Векич сделала шесть подач навылет и допустила четыре двойные ошибки. Также она смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Наварро сделала три эйса за игру, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
В четвёртом круге турнира Векич сыграет против пятой ракетки мира американки Мэдисон Киз, которая в своём матче третьего круга была сильнее россиянки Анны Калинской — 7:5, 7:6.
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