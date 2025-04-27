Векич пробилась в четвёртый круг турнира в Мадриде, где встретится с Киз

21-я ракетка мира хорватка Донна Векич вышла в четвёртый круг турнира WTA–1000 в Мадриде, обыграв американку Эмму Наварро — 4:6, 6:3, 6:2.

Длительность матча составила 2 часа 5 минут. За это время Векич сделала шесть подач навылет и допустила четыре двойные ошибки. Также она смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Наварро сделала три эйса за игру, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

В четвёртом круге турнира Векич сыграет против пятой ракетки мира американки Мэдисон Киз, которая в своём матче третьего круга была сильнее россиянки Анны Калинской — 7:5, 7:6.