Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 26 апреля
В субботу, 26 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч третьего круга.
Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. 1/16 финала:
- Мирра Андреева (Россия, 7) – Магдалена Френх (Польша, 27) – 7:5, 6:3
- Диана Шнайдер (Россия, 13) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:0, 6:0
- Кори Гауфф (США, 4) – Энн Лин (США) – 6:2, 6:3
- Людмила Самсонова (Россия, 18) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:7, 0:6
- Мэдисон Киз (США, 5) – Анна Калинская (Россия, 30) – 7:5, 7:6
- Бестрис Хаддад-Майя (Бразилия, 16) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:7
- Линда Носкова (Чехия,31) – Ига Швёнтек (Польша, 2) – 4:6, 2:6
- Донна Векич (Хорватия, 19) – Эмма Наварро (США, 11) – 4:6, 6:3, 6:2
Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.
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