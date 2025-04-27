Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты игрового дня 26 апреля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 26 апреля, прошёл очередной игровой день в рамках грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных встреч третьего круга.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. 1/16 финала:

Мирра Андреева (Россия, 7) – Магдалена Френх (Польша, 27) – 7:5, 6:3

Диана Шнайдер (Россия, 13) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:0, 6:0

(Россия, 13) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:0, 6:0 Кори Гауфф (США, 4) – Энн Лин (США) – 6:2, 6:3

Людмила Самсонова (Россия, 18) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:7, 0:6

(Россия, 18) – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:2, 6:7, 0:6 Мэдисон Киз (США, 5) – Анна Калинская (Россия, 30) – 7:5, 7:6

(Россия, 30) – 7:5, 7:6 Бестрис Хаддад-Майя (Бразилия, 16) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:7

Линда Носкова (Чехия,31) – Ига Швёнтек (Польша, 2) – 4:6, 2:6

Донна Векич (Хорватия, 19) – Эмма Наварро (США, 11) – 4:6, 6:3, 6:2

Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.