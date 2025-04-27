«Нервный матч». Хачанов – о победе над Опелкой на турнире в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над американцем Райлли Опелкой во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

«Понятное дело, непростой матч, 7:6, 7:6 — что тут говорить. Такой, достаточно нервный. Нервный в каком плане? Держит тебя всё время в напряжении, потому что у тебя права на ошибку особо нет. И тебе надо стараться всё время фокусироваться на своей подаче, почти всё время держать фокус, потом на его подаче, когда появляются какие-то возможности. Допустим, если ты играешь против Алькараса, тебе надо всё время тоже фокусироваться, потому что и на приёме, и на подаче будет тяжело. Тут, вроде бы, ты понимаешь, что какие-то очки, какие-то мячи будут. Та же подача — один удар не принял и всё. Но при этом ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку, потому что он там рискнёт где-то, пульнёт. Так и было во втором сете. Он два брейк-пойнта сохранил, хотя я мог брейкануть, поэтому такие матчи особенно сложные», — сказал Хачанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Далее Карен Хачанов встретится с американцем Томми Полом.