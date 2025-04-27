Хачанов высказался о Поле и Фонсеке, которые играли между собой во 2-м круге Мадрида

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о теннисистах американце Томми Поле и бразильце Жоао Фонсеке, которые встречались между собой во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Отметим, Пол победил Фонсеку в двух со счётом 7:5, 7:5.
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«Ну, про Фонсеку… Молодой игрок, который уже заявил о себе. У него очень стабильный теннис, достаточно пушечные удары, он очень любит играть в плотном темпе, разнообразно играет. Я видел, что он играет достаточно агрессивно, входит в корт, но ни разу не тренировался. А, нет, вру. Тренировался в Австралии в 23-м году, когда он юниором был. Он меня разминал перед полуфиналом. За день до полуфинала мы с ним тренировались в последний раз. А Томми Пол играет в последние пару лет на таком стабильном, хорошем уровне. Опять же, вариативная хорошая подача сзади, быстрый, пытается открывать корт, выходит к сетке. Надо фокусироваться, стараться показать свой уровень, быть в матче. В последний раз мы, по-моему, играли в Майами, если я не ошибаюсь. Он выиграл 7:6 в третьем сете. Поэтому тоже буду ожидать тяжелый поединок», — сказал Хачанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом турнира является россиянин Андрей Рублёв.
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