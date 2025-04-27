«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 26 апреля

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26 апреля, в Мадриде прошёл третий игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). Второй круг:

Кей Нисикори (Япония) — Денис Шаповалов (Канада) — 1:6, 4:6,

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:7,2:6

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 2:6, 6:1, 6:2;

Иржи Легечка (Чехия) — Кэмерон Норри (Великобритания) —6:2, 4:6, 0:6

Габриэль Диалло (Канада) — Камиль Майшак (Польша) — 7:5, 4:6, 6:4;

Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3

Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 3:6, 6:4, 6:3;

Маттео Арнальди (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:4

Джейкоб Фирли (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия, 19) — 1:6, 6:3, 6:2;

Григор Димитров (Болгария) — Николас Харри (Чили) — 6:3, 6:4;

Александр Мюллер (Франция) — Уго Умбер (Франция) — 6:2, 6:7, 7:6;

Маркос Гирон (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6, 6:7, 1:6;

Джек Дрейпер (Великобритания) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:3, 6:4;

Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Лучано Дардери (Италия) — 7:5, 3:1 (Дардери снялся);

Карен Хачанов (Россия) — Райли Опелка (США) — 7:6, 7:6;

Томми Пол (США) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 7:6, 7:6