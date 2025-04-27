«Мастерс» в Мадриде: результаты игрового дня 26 апреля

26 апреля, в Мадриде прошёл третий игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга.
Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). Второй круг:
Кей Нисикори (Япония) — Денис Шаповалов (Канада) — 1:6, 4:6,
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:7,2:6
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 2:6, 6:1, 6:2;
Иржи Легечка (Чехия) — Кэмерон Норри (Великобритания) —6:2, 4:6, 0:6
Габриэль Диалло (Канада) — Камиль Майшак (Польша) — 7:5, 4:6, 6:4;
Алекс де Минор (Австралия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 6:3
Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 3:6, 6:4, 6:3;
Маттео Арнальди (Италия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:4
Джейкоб Фирли (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия, 19) — 1:6, 6:3, 6:2;
Григор Димитров (Болгария) — Николас Харри (Чили) — 6:3, 6:4;
Александр Мюллер (Франция) — Уго Умбер (Франция) — 6:2, 6:7, 7:6;
Маркос Гирон (США) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6, 6:7, 1:6;
Джек Дрейпер (Великобритания) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — 6:3, 6:4;
Фрэнсис Тиафо (США, 16) — Лучано Дардери (Италия) — 7:5, 3:1 (Дардери снялся);
Карен Хачанов (Россия) — Райли Опелка (США) — 7:6, 7:6;
Томми Пол (США) — Жоао Фонсека (Бразилия) — 7:6, 7:6