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Хачанов рассказал, помогла ли ему смена корта победить в матче с Опелкой

Хачанов рассказал, помогла ли ему смена корта победить в матче с Опелкой
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, повлияли ли ожидание матча и смена корта на его игру во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) с американцем Райлли Опелкой (7:6, 7:6).

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 21:55 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 3 		6 4
         
Райлли Опелка
США
Райлли Опелка
Р. Опелка

— Долгое ожидание матча и то, что потом корт сменился на другой, как-то на вас повлияло?
— Мы привыкли, в этом плане в теннисе иногда ты можешь начинать в пять вечера, а можешь в девять, как у меня сегодня было. Поэтому мы что-то среднее в плане разминки стараемся придумывать. То, что корт поменяли, я думаю, мне это на руку сыграло, потому что на более маленьком корте — там бы вообще отходить было некуда, сзади места было бы меньше, там мяч бы отскакивал выше корта. То есть мне кажется, что было бы в какой-то степени тяжелее и быстрее, чем на стадионе.

— А по покрытию заметил различия? Говорили, что на открытых площадках скользко.
— Да. Скользко. Хотя вот, кстати, я бы не сказал. На третьем корте сам грунт более мокрый, но при этом, например, я сегодня пару раз чувствовал, что, когда возвращаюсь, чуть проскальзывал и тяжелее стартовать, даже на этих кортах. Но, понятное дело, отличия есть, — сказал Хачанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Далее Карен Хачанов встретится с американцем Томми Полом.

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