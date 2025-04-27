Хачанов рассказал, помогла ли ему смена корта победить в матче с Опелкой

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, повлияли ли ожидание матча и смена корта на его игру во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) с американцем Райлли Опелкой (7:6, 7:6).

— Долгое ожидание матча и то, что потом корт сменился на другой, как-то на вас повлияло?

— Мы привыкли, в этом плане в теннисе иногда ты можешь начинать в пять вечера, а можешь в девять, как у меня сегодня было. Поэтому мы что-то среднее в плане разминки стараемся придумывать. То, что корт поменяли, я думаю, мне это на руку сыграло, потому что на более маленьком корте — там бы вообще отходить было некуда, сзади места было бы меньше, там мяч бы отскакивал выше корта. То есть мне кажется, что было бы в какой-то степени тяжелее и быстрее, чем на стадионе.

— А по покрытию заметил различия? Говорили, что на открытых площадках скользко.

— Да. Скользко. Хотя вот, кстати, я бы не сказал. На третьем корте сам грунт более мокрый, но при этом, например, я сегодня пару раз чувствовал, что, когда возвращаюсь, чуть проскальзывал и тяжелее стартовать, даже на этих кортах. Но, понятное дело, отличия есть, — сказал Хачанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.

Далее Карен Хачанов встретится с американцем Томми Полом.