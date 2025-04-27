«Хотел сыграть с Соболенко и Рыбакиной, но поздно». Хачанов — о паре в миксте на US Open

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о том, хочет ли он поучаствовать в миксте, который будет проходить в рамках US Open, и с кем он бы хотел сыграть.

— Организаторы US Open решили вынести микст на неделю раньше — во время квалификации. Если вас пригласят, попробуете?

— На самом деле я думаю, что я не попаду. Я думаю, нет, потому что будет сетка из 16 пар. И я слышал, что чуть ли не все топовые игроки собираются играть. Я кого ни спрошу, по-моему, из топ-10 все договорились играть. Поэтому я думаю, что как выставочный, как такой турнир будет очень зрелищный, поэтому организаторы и сделали такого рода пробный вариант. Посмотрим, если только дадут уайлд-кард. Там будет восемь пар напрямую, восемь уайлд-кардов. Может быть, дадут уайлд-кард. Не знаю.

— А с кем бы хотели сыграть?

— Сначала я хотел с Ариной [Соболенко] и с Леной [Рыбакиной], но я очень поздно их спросил. Я не думал, что все с первого же дня будут договариваться. А я спросил через месяц-полтора после этого. Сейчас пока с Дашей Касаткиной мы как раз договорились. Посмотрим, может, дадут уайлд-кард, может, нет. Смотря какой рейтинг будет, как будем стоять, — сказал Хачанов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову.