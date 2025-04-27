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«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 27 апреля

«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 27 апреля
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Сегодня, 27 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 3-й круг (время московское). Расписание (частично):

  • 12:00 — Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублёв (Россия);
  • 14:00 — Александр Зверев (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
  • 16:00 — Даниил Медведев (Россия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);
  • 16:30 — Тейлор Фриц (США) — Бенжамен Бонзи (Франция);
  • 20:00 — Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия);
  • 22:30 — Себастьян Корда (США) — Каспер Рууд (Норвегия);

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.

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