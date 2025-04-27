«Мастерс» в Мадриде: расписание игрового дня 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в Мадриде пройдёт очередной игровой день грунтового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей третьего круга.

Теннис. «Мастерс», Мадрид (Испания). 3-й круг (время московское). Расписание (частично):

12:00 — Александр Бублик (Казахстан) — Андрей Рублёв (Россия);

14:00 — Александр Зверев (Германия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

16:00 — Даниил Медведев (Россия) — Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина);

16:30 — Тейлор Фриц (США) — Бенжамен Бонзи (Франция);

20:00 — Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия);

22:30 — Себастьян Корда (США) — Каспер Рууд (Норвегия);

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв.