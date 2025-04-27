«Против него интересно играть». Томми Пол — о матче с Фонсекой на «Мастерсе» в Мадриде

12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу над 18-летним бразильским теннисистом Жоао Фонсекой во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу американца.

«Мне показалось, что уровень был потрясающим с самого начала. Он заставил меня быть начеку. В первом сете он брал каждую мою подачу и очень хорошо нагнетал в матче. Был рад, что мне удалось справиться с этими подачами. Моя подача очень выручила меня в первом сете. Он очень сильно бьёт по мячу. Я грамотно подавал и использовал весь корт. Он потрясающий игрок, против него интересно играть, так что уверен, что мы ещё не раз увидим его», — приводит слова Пола официальный сайт ATP.