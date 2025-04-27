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«Против него интересно играть». Томми Пол — о матче с Фонсекой на «Мастерсе» в Мадриде

«Против него интересно играть». Томми Пол — о матче с Фонсекой на «Мастерсе» в Мадриде
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12-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу над 18-летним бразильским теннисистом Жоао Фонсекой во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч завершился со счётом 7:6 (9:7), 7:6 (7:3) в пользу американца.

Мадрид (м). 2-й круг
26 апреля 2025, суббота. 22:45 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 3
7 9 		7 7
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

«Мне показалось, что уровень был потрясающим с самого начала. Он заставил меня быть начеку. В первом сете он брал каждую мою подачу и очень хорошо нагнетал в матче. Был рад, что мне удалось справиться с этими подачами. Моя подача очень выручила меня в первом сете. Он очень сильно бьёт по мячу. Я грамотно подавал и использовал весь корт. Он потрясающий игрок, против него интересно играть, так что уверен, что мы ещё не раз увидим его», — приводит слова Пола официальный сайт ATP.

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