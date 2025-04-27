Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, продолжатся матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч шестого игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 27 апреля (время московское):