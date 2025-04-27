Турнир WTA-1000 в Мадриде: расписание игрового дня 27 апреля
Сегодня, 27 апреля, продолжатся матчи на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч шестого игрового дня.
Теннис. WTA-1000, Мадрид, Испания. Расписание матчей 27 апреля (время московское):
- 12:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Марта Костюк (Украина);
- 12:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Элисе Мертенс (Бельгия);
- 13:30. Софья Кенин (США) — Анастасия Потапова (Россия);
- 14:00. Мария Саккари (Греция) — Жасмин Паолини (Италия);
- 15:00. Ребека Масарова (Швейцария) — Питон Стирнс (США);
- 15:30. Джессика Пегула (США) — Моюка Учижима (Япония);
- 21:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Элина Свитолина (Украина);
- 22:30. Екатерина Александрова (Россия) — Дарья Касаткина (Австралия).
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