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Новак Джокович: постараюсь максимально использовать новые обстоятельства на ТБШ

Новак Джокович: постараюсь максимально использовать новые обстоятельства на ТБШ
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о неудачном этапе своей карьеры после третьего поражения подряд.

«Я всегда стараюсь быть оптимистом и знаю, на что я способен. Но, опять же, сейчас всё по-другому с моими ударами, с моим телом, с моими движениями. Это реальность, которую я должен принять. Я постараюсь максимально использовать эти новые обстоятельства, особенно на турнирах «Большого шлема», которые я больше всего ценю. По крайней мере, там я хотел бы сделать всё возможное. Так что посмотрим, что получится», — приводит слова Джоковича сайт турнира в Мадриде.

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