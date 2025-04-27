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«Я открытая книга для вас». Александр Зверев — о публичных выступлениях

«Я открытая книга для вас». Александр Зверев — о публичных выступлениях
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о выступлениях на корте на церемонии награждения на турнирах после победы или поражения.

«Когда у меня микрофон, я просто говорю то, что чувствую. Нет никакого написанного сценария. Говорю то, что приходит мне в голову. Честно говоря, у меня нет особых проблем с публичными выступлениями. Когда-то, вместе с ATP, мы проходили курс медиатренинга, но он мне не подошёл, потому что часто на этих курсах рассказывают, что нужно говорить в нужные моменты, а что нет, и какие мысли нужно держать при себе. Я как открытая книга. Многие топовые игроки очень отличаются, когда они перед камерой и наедине. Они очень, очень разные. Я открытая книга для вас, ребята, из-за чего я иногда себя сильно ненавижу, а в некоторых случаях это хорошо. Всё зависит от ситуации», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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