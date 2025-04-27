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Джокович: мне по-прежнему нравится соревноваться, но для меня это стало немного сложнее

Джокович: мне по-прежнему нравится соревноваться, но для меня это стало немного сложнее
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что до сих пор нервничает перед матчами, и отметил, что до сих пор любит соревноваться.

«Давление — это часть спорта и часть того, что мы делаем на самом высоком уровне, так что оно никогда не исчезнет. Это просто другой вид давления. Но каждый раз, когда я выхожу на корт, я чувствую нервы, стресс, чувствую всё, что, как я полагаю, чувствуют все другие игроки, и нетерпение тоже. Мне по-прежнему нравится соревноваться, но для меня это стало немного сложнее», — приводит слова Джоковича сайт турнира в Мадриде.

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