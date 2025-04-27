Алибек Качмазов проиграл в трёхчасовом финале челленджера в Южной Корее

185-я ракетка мира российский теннисист Алибек Качмазов потерпел поражение в финале на хардовом турнире серии «челленджер» в Кванджу (Южная Корея). В матче за титул он проиграл представителю Австралии Джэйсону Каблеру (307-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 3:6.

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. За это время Качмазов выполнил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Каблера шесть эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Алибеку Качмазову 22 года. Его лучшая позиция в рейтинге ATP — 172-е место, до которого он добрался в марте 2025 года.