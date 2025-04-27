Андрей Рублёв — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Мадриде
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где встретятся восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и 75-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик. Матч начнётся не ранее 12:00 мск.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв — Бублик.
Счёт личных встреч 5-2 в пользу россиянина. Он оказался сильнее на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019, Роттердаме-2020, Уимблдоне-2023 и Дохе-2025. Бублик побеждал Рублёва в Галле-2023 и Дубае-2024.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Андрей Рублёв — действующий чемпион соревнований.
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