Андрей Рублёв — Александр Бублик: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга турнира в Мадриде

Сегодня, 27 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где встретятся восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и 75-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик. Матч начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв — Бублик.

Счёт личных встреч 5-2 в пользу россиянина. Он оказался сильнее на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019, Роттердаме-2020, Уимблдоне-2023 и Дохе-2025. Бублик побеждал Рублёва в Галле-2023 и Дубае-2024.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Андрей Рублёв — действующий чемпион соревнований.