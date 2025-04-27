Вероника Кудерметова — Марта Костюк: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга Мадрида
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Сегодня, 27 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) состоится матч третьего круга, в котором встретятся российская теннисистка 52-я ракетка мира Вероника Кудерметова и представительница Польши Марта Костюк, занимающая 36-ю строчку рейтинга WTA.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Кудерметовой и Костюк, начало которого запланировано на 12:00 мск.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:05 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
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|3
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Марта Костюк
М. Костюк
Вероника Кудерметова ведёт в счёте личных встреч теннисисток со счётом 2-0. Последний матч состоялся в 2021 году в первом круге Australian Open (6:2, 7:6).
Турнир WTA-1000 в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующей победительницей соревнований является полька Ига Швёнтек.
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