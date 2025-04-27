Хачанов — о подаче Опелки: это его оружие. Что я могу сделать?

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал подачу американца Райлли Опелки, с котором играл во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).
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— Когда у него настраивается эта пушка, идут эйс за эйсом, вы пытаетесь от этого абстрагироваться и ждать шансов?
— Ну это его оружие. Что я могу сделать? Так же, как, я не знаю, забрать у Андрея его удар справа, например. То есть он же за счёт чего-то стоит, играет, он очень высокий, у него оружие — подача, поэтому тебе надо стараться как-то её нейтрализовать, если есть возможность. Если нет возможности, стараться делать что-то на своей и потом отыграть хорошо на тай-брейке, как и было.
Просто разница в том, что если на тай-брейке ты играешь стабильно, то тебе надо выиграть один мяч на его подаче, и ты можешь выиграть тай-брейк, если всё идёт гладко. А в гейме, выиграв один мяч, ты гейм не выиграешь, поэтому в этом и есть разница, наверное, если доводишь дело до такого, — сказал Хачанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
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