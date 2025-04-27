Ига Швёнтек повторила достижение Серены Уильямс по количеству побед на турнире в Мадриде

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала 15 побед в женском одиночном разряде на турнире WTA-1000 в Мадриде из 17 матчей, сравнявшись с американкой Сереной Уильямс по наименьшему количеству матчей до 15 побед на этом турнире с момента его основания.

В третьем круге Ига Швёнтек обыграла чешскую теннисистку Линду Носкову со счётом 6:4, 6:2. Далее Швёнтек встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая на этой же стадии обыграла Анастасию Севастову со счётом 6:0, 6:0.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Ига Швёнтек является действующей чемпионкой соревнований. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко (7:5, 4:6, 7:6 (9:7).