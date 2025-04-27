Джокович — о поражении в Мадриде: я получил больше наслаждения, чем в Монте-Карло

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Маттео Арнальди во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Я знал, что это будет очень сложный первый матч для меня на этом турнире. Арнальди очень хороший, качественный игрок. У меня было не так много матчей на грунте. Я хорошо тренировался, но всё совсем по-другому, когда выходишь на корт.

Думаю, положительный момент в том, что я получил больше наслаждения, чем в Монте-Карло или на каком-то другом турнире, так что это хорошо. Но, очевидно, мой уровень тенниса всё ещё не тот, которого я хотел бы. Но что есть, то есть. Я проиграл тому, кто лучше играл», — сказал Джокович на пресс-конференции.