«Мой любимый корт в мире». Александр Зверев — о «Мастерсе» в Мадриде

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, что чувствует, когда играет на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

— Что вы чувствуете, играя здесь, в Мадриде, в таком особенном для вас месте?

— Да, мне очень нравится. Думаю, я говорил много раз, это мой любимый корт в мире. Здесь у меня прекрасные ощущения, прекрасные чувства и также прекрасные воспоминания. Надеюсь, в этом году смогу создать ещё одно прекрасное воспоминание, — сказал Зверев на пресс-конференции.

Александр Зверев вышел в третий круг соревнований в Мадриде, где встретится с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.