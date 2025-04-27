Ига Швёнтек: WTA заставляет нас играть даже на турнирах, которые мы могли бы пропустить

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о влиянии спонсоров на своё расписание в WTA-туре.

«Мне повезло иметь спонсоров, которые мне подходят. По сути, я делаю всё то, что и так бы делала. Например, мне нравится ездить на Porsche, носить Rolex. Мне всё это нравится, так что меня не заставляют делать что-то, что мне не по душе. Что касается расписания, спонсоры понимают меня, и, если мне нужно пропустить какой-то турнир, меня не станут принуждать. Главное — это здоровье и подготовка к более важным турнирам.

Думаю, что WTA заставляет нас играть даже на тех турнирах, которые мы могли бы пропустить. Рейтинговые правила за пропуск турниров, на мой взгляд, более неприятные, чем, скажем, необходимость помнить, что нельзя ездить на других машинах», — приводит слова Швёнтек Tennis365.