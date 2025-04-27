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Вавринка — о допинге: действительно ли мы ищем нарушителей или дело в хорошем адвокате?

Вавринка — о допинге: действительно ли мы ищем нарушителей или дело в хорошем адвокате?
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о допинг-деле лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Что не так с делом Синнера? То, как оно было рассмотрено, коммуникация. Тот факт, что ничего не было известно с самого начала. Это подрывает доверие к тому, что происходит.

Мы видели это в делах за последние несколько лет. Некоторых отстраняли на два года, потому что они забывали указать точный адрес пребывания… Я думаю, что ход дела вредит теннису, просто потому, что в итоге возникает вопрос: какую битву мы пытаемся выиграть? Действительно ли мы ищем допинг-нарушителей или всё дело в хорошем адвокате, который вас вытащит из дела наилучшим образом?» — приводит слова Вавринки Tennis World Italia.

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