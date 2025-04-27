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Даниил Медведев — Хуан-Мануэль Серундоло: текстовая онлайн-трансляция матча 3-го круга в Мадриде

Даниил Медведев — Хуан-Мануэль Серундоло: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга в Мадриде
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Сегодня, 27 апреля, состоится матч третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где встретятся 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и 126-й номер рейтинга из Аргентины Хуан-Мануэль Серундоло. Матч начнётся не ранее 16:00 мск.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Хуан-Мануэль Серундоло
Аргентина
Хуан-Мануэль Серундоло
Х. Серундоло

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Хуан-Мануэля Серундоло. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Андрей Рублёв. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 4:6, 7:5, 7:5.

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