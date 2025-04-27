Наоми Осака: разрешите себе жить здесь и сейчас. Жизнь безумно коротка

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака опубликовала вдохновенное обращение в социальных сетях на фоне последних неудач на турнирах.

«Разрешите себе жить здесь и сейчас. Жизнь безумно коротка. Знаю, это редко получается, но я прошу вас на секунду остановиться и просто вдохнуть. Однажды вы оглянетесь назад и посмеётесь над тем, насколько незначительными были ваши прошлые тревоги. И поймёте, как удивительно, что именно эти «глобальные» переживания закалили вас и дали возможность вырасти как личности.

Надеюсь, сегодня вы оглядитесь вокруг и улыбнётесь. Вы уже прошли огромный путь — и мне не терпится увидеть, как далеко вы ещё зайдёте», — написала Осака на личной странице в соцсетях.