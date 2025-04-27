«Так выглядит патриархат». Легендарная Навратилова — о фото Алонсо с дизайнером в хиджабе

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова отреагировала на фотографию 43-летнего испанского гонщика и двукратного обладателя титула Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» с дизайнером Сарой Туркестани из Саудовской Аравии, которая сделала специальный шлем для Алонсо.

Фото: aramco.com

«Это наглядно показывает, что во всём этом не так. Думаю, мы должны быть благодарны, что дизайн этого шлема был создан женщиной? Но мы понятия не имеем, как она выглядит. Вот как выглядит патриархат… и это некрасиво», — написала Навратилова в социальной сети Х (ранее Twitter).