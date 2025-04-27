«Больше ботокса». Арина Соболенко — о пожеланиях себе на день рождения
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Первая ракетка мира 26-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, что бы пожелала себе на день рождения, который спортсменка отпразднует 5 мая.
«Не знаю, что я пожелаю себе, мне кажется, просто не бояться быть собой, вот и всё, и не смотреть на эту страшную цифру в паспорте, так что больше ботокса», — приводит слова Соболенко Sportskeeda.
На текущем грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Соболенко в третьем круге в данный момент сражается с 26-й ракеткой мира бельгийской спортсменкой Элисе Мертенс.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
В прошлом году на этом турнире Арина вышла в финал, где уступила Иге Швёнтек из Польши (5:7, 6:4, 6:7 (7:9)).
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