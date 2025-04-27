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Баутиста-Агут: не думаю, что Алькарас выиграет «Шлемы», ложась спать в 7 утра

Баутиста-Агут: не думаю, что Алькарас выиграет «Шлемы», ложась спать в 7 утра
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55-я ракетка мира испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут высказался об образе жизни своего титулованного соотечественника Карлоса Алькараса. В документальном сериале Алькарас рассказал о том, как до утра гуляет на вечеринках.

«Теннис высшего уровня требует многого. Я не думаю, что Карлос выиграет турниры «Большого шлема», ложась спать в 7 утра. Теннис очень требователен. Сейчас у него всё очень хорошо, он очень молод, но он должен понимать, что, если он хочет сравняться по количеству титулов с тремя лучшими игроками, ему нужно играть на высоком уровне в течение 15 лет. Я считаю его умным человеком. Уверен, что он поймёт, что ему нужно для пребывания на этом хорошем уровне, и это реализует», — приводит слова Баутиста-Агута Punto de Break.

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