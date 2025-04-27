Андрей Рублёв — Александр Бублик: россиянин проиграл первый сет 3-го круга в Мадриде
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Сегодня, 27 апреля, проходит матч третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), где встречаются восьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и 75-я ракетка мира из Казахстана Александр Бублик. После первого сета счёт 6:4 в пользу Бублика.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
3-й сет
1 : 1
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|3
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|
|6
|3
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Рублёв — Бублик.
Счёт личных встреч 5-2 в пользу россиянина. Он оказался сильнее на Кубке Кремля — 2019, в Вене-2019, Роттердаме-2020, Уимблдоне-2023 и Дохе-2025. Бублик побеждал Рублёва в Галле-2023 и Дубае-2024.
Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Андрей Рублёв — действующий чемпион соревнований.
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