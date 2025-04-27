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Энди Маррей назвал преимущества проведения турниров продолжительностью в одну неделю

Энди Маррей назвал преимущества проведения турниров продолжительностью в одну неделю
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Победитель трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о проведении «Мастерсов» продолжительностью в две недели.

«Однонедельные турниры были очень хороши. Каждый день были отличные качественные матчи. Было точно известно, кто и когда будет играть. Да, это было сложно и это было тяжело, но…

Также изменились некоторые правила. Например, Алькарас выиграл в Монте-Карло в воскресенье. Раньше следующий турнир можно было начать играть в среду, а теперь — во вторник. То есть в такой ситуации у тебя меньше времени на отдых.

Мне больше нравилось, как было раньше, потому что тогда можно было сыграть больше матчей за короткий период, но при этом было больше времени на отдых и восстановление. Сейчас же восстановление происходит уже во время следующих турниров», — приводит слова Маррея Tennis Majors.

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