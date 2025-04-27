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Маррей — о жалобах на календарь: всегда есть выбор — не играть. Это не катастрофа

Маррей — о жалобах на календарь: всегда есть выбор — не играть. Это не катастрофа
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Победитель трёх турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей прокомментировал многочисленные жалобы теннисистов на расписание турниров.

«Все говорят, что график очень напряжённый, и это правда. Сезон определённо длинный. Но всегда есть выбор – не играть. Да, вы можете получить 0 очков, потерять несколько позиций в рейтинге или лишиться бонусных выплат. Но это осознанный выбор: либо вы говорите: «Я не хочу играть», либо: «Я играю, потому что это выгодно финансово».

У игроков есть возможность отказаться, если они не хотят играть. Ничего страшного не произойдёт. Вас не отстранят, и вы не потеряете право играть в будущем. Просто получите 0 очков в рейтинг. Это не катастрофа», — приводит слова Маррея Tennis Majors.

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