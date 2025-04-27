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Андрей Рублёв не смог защитить титул «Мастерса» в Мадриде, уступив Бублику

Андрей Рублёв не смог защитить титул «Мастерса» в Мадриде, уступив Бублику
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Восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвёртый круг грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания). В третьем круге он уступил 75-й ракетке мира из Казахстана Александру Бублику со счётом 4:6, 6:0, 4:6.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Бублика 10 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Александр Бублик встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).

Турнир в Мадриде проходит с 23 апреля по 4 мая. Андрей Рублёв — действующий чемпион соревнований.

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