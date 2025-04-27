Андрей Рублёв вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с 2022 года

Чемпион Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Андрей Рублёв покинет топ-10 рейтинга ATP после поражения в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:0, 4:6. Рублёв являлся действующим чемпионом этих соревнований и потеряет 950 рейтинговых очков.

Рублёв вылетит из десятки лучших теннисистов мира впервые с августа 2022 года. Он потеряет как минимум девять строчек в рейтинге и в лучшем случае станет 17-й ракетой мира по итогам «Мастерса» в Мадриде.

В нынешнем сезоне 27-летний Андрей Рублёв выиграл один титул. Он победил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).