Андрей Рублёв вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с 2022 года
Поделиться
Чемпион Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Андрей Рублёв покинет топ-10 рейтинга ATP после поражения в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:0, 4:6. Рублёв являлся действующим чемпионом этих соревнований и потеряет 950 рейтинговых очков.
Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|4
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Рублёв вылетит из десятки лучших теннисистов мира впервые с августа 2022 года. Он потеряет как минимум девять строчек в рейтинге и в лучшем случае станет 17-й ракетой мира по итогам «Мастерса» в Мадриде.
В нынешнем сезоне 27-летний Андрей Рублёв выиграл один титул. Он победил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
14:58
-
14:56
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:09
-
14:03
-
13:53
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:17
-
13:13
-
13:04
-
12:54
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:00
-
11:45
-
11:37
-
11:31
-
11:14
-
11:01
-
10:53
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:35