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Андрей Рублёв вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с 2022 года

Андрей Рублёв вылетит из топ-10 рейтинга ATP впервые с 2022 года
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Чемпион Олимпиады-2020 в миксте российский теннисист Андрей Рублёв покинет топ-10 рейтинга ATP после поражения в третьем круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от представителя Казахстана Александра Бублика со счётом 4:6, 6:0, 4:6. Рублёв являлся действующим чемпионом этих соревнований и потеряет 950 рейтинговых очков.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Рублёв вылетит из десятки лучших теннисистов мира впервые с августа 2022 года. Он потеряет как минимум девять строчек в рейтинге и в лучшем случае станет 17-й ракетой мира по итогам «Мастерса» в Мадриде.

В нынешнем сезоне 27-летний Андрей Рублёв выиграл один титул. Он победил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).

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