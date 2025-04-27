Олимпийский чемпион 2020 года в миксте российский теннисист Андрей Рублёв покинет топ-16 мирового рейтинга впервые с января 2020 года после поражения в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) от 75-й ракетки мира из Казахстана Александра Бублика (4:6, 6:0, 4:6).

По итогам «Мастерса» в Мадриде россиянин, который является действующим чемпионом соревнований, опустится как минимум на девять строчек в рейтинге, заняв в лучшем случае 17-е место. Рублёв потеряет 950 рейтинговых очков. Топ-10 он покинет впервые с августа 2022 года.

В сезоне-2025 Андрей Рублёв выиграл один титул. Он стал победителем на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар).