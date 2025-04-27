Александр Бублик в матче с Рублёвым впервые в карьере победил игрока топ-10 на «Мастерсе»

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс». В третьем круге соревнований в Мадриде (Испания) Бублик одолел восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

До победы над Рублёвым Александр Бублик потерпел семь поражений в семи матчах против теннисистов из первой десятки. Стоит отметить, что россиянин являлся действующим победителем турнира в Мадриде.

В четвёртом круге соревнований в испанской столице Бублик сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).