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Александр Бублик в матче с Рублёвым впервые в карьере победил игрока топ-10 на «Мастерсе»

Александр Бублик в матче с Рублёвым впервые в карьере победил игрока топ-10 на «Мастерсе»
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75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс». В третьем круге соревнований в Мадриде (Испания) Бублик одолел восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 0:6, 6:4.

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

До победы над Рублёвым Александр Бублик потерпел семь поражений в семи матчах против теннисистов из первой десятки. Стоит отметить, что россиянин являлся действующим победителем турнира в Мадриде.

В четвёртом круге соревнований в испанской столице Бублик сыграет с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).

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