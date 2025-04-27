Бублик — второй в истории «Мастерса» в Мадриде, обыгравший действующего чемпиона на старте

75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал лишь вторым игроком с момента создания турнира в 2002 году, которому удалось обыграть действующего чемпиона в мужском одиночном разряде в стартовом матче, после португальца Луиса Орны (2004).

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) Бублик обыграл действующего чемпиона соревнований, восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Далее он встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).

В матче с Рублёвым Бублик одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс».