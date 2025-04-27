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Бублик — второй в истории «Мастерса» в Мадриде, обыгравший действующего чемпиона на старте

Бублик — второй в истории «Мастерса» в Мадриде, обыгравший действующего чемпиона на старте
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75-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик стал лишь вторым игроком с момента создания турнира в 2002 году, которому удалось обыграть действующего чемпиона в мужском одиночном разряде в стартовом матче, после португальца Луиса Орны (2004).

Мадрид (м). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
4 		6 4
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде (Испания) Бублик обыграл действующего чемпиона соревнований, восьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 0:6, 6:4. Далее он встретится с победителем матча Бен Шелтон (США) — Якуб Меншик (Чехия).

В матче с Рублёвым Бублик одержал первую в карьере победу над игроком из топ-10 рейтинга ATP на турнире серии «Мастерс».

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