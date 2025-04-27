Арина Соболенко обыграла Мертенс в трёх сетах и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она обыграла бельгийку Элисе Мертенс (26-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Мертенс ни одного эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Питон Стирнс (США).