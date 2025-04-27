Арина Соболенко обыграла Мертенс в трёх сетах и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде
Поделиться
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она обыграла бельгийку Элисе Мертенс (26-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.
Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|1
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Матч продолжался 2 часа 1 минуту. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Мертенс ни одного эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Питон Стирнс (США).
Комментарии
- 27 апреля 2025
-
14:58
-
14:56
-
14:56
-
14:51
-
14:45
-
14:44
-
14:09
-
14:03
-
13:53
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:17
-
13:13
-
13:04
-
12:54
-
12:42
-
12:38
-
12:35
-
12:00
-
11:45
-
11:37
-
11:31
-
11:14
-
11:01
-
10:53
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:02
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:45
-
09:35