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Арина Соболенко обыграла Мертенс в трёх сетах и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде

Арина Соболенко обыграла Мертенс в трёх сетах и вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В третьем круге она обыграла бельгийку Элисе Мертенс (26-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:2, 6:1.

Мадрид (ж). 3-й круг
27 апреля 2025, воскресенье. 12:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		2 1
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. За это время Соболенко выполнила пять подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Мертенс ни одного эйса, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В четвёртом круге «тысячника» в Мадриде Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Масарова (Швейцария) — Питон Стирнс (США).

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